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Чемпионат Франции. Лига 1

Агилар: «Поражение от «Ференцвароша» сбило «Монако» с ног»

 
18 Сентября 2022 • 10:53 Комментировать

Защитник «Монако» Рубен Агилар высказался о недавнем поражении от венгерского «Ференцвароша» (0:1), который тренирует россиянин Станислав Черчесов, в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.

«Это поражение сбило на с ног. «Монако» хотел выйти на первую строчку в квартете. Досадно проигрывать, ведь мы провели отличный второй тайм», - передает слова французского игрока пресс-служба клуба.

Напомним, что за монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

Следующий матч «Монако» проведет в Лиге 1 против «Реймса» на выезде. Поединок состоится сегодня, 18 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош Рубен Агилар
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