Французский защитник Джибриль Сидибе продолжит карьеру в греческом чемпионате. Новым местом работы 30-летнего футболиста стал АЕК. Он присоединился к команде в статусе свободного агента.

Как информирует клубная пресс-служба, с Джибрилем подписано двухлетнее трудовое соглашение. Сидибе является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.

Предыдущим местом работы защитника был «Монако». Он покинул монегасков в июле по завершении срока трудового договора.

В минувшем сезоне Сидибе провел 26 поединков, не отметившись голевыми действиями.