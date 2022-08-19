​УЕФА наказал «ПСЖ» за нарушение правил финансового fair play - источник

Сразу два французских клуба – «ПСЖ» и «Марсель» – заключили соглашения с органом финансового контроля УЕФА. Как стало известно L’Equipe, за нарушение правил финансового fair play оба клуба были оштрафованы. У «ПСЖ» и «Марселя» есть три года, чтобы улучшить свою финансовую ситуацию. Если этого не произойдёт, то тогда санкции в их отношении будут более жёсткими.

Напомним, что «ПСЖ» регулярно критикуют за слишком большие траты. Недавно в футбольном обществе возникли вопросы о том, как клуб смог подписать мегаконтракт с Килианом Мбаппе.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт 21 августа – против «Лилля».