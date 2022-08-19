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Чемпионат Франции. Лига 1

​УЕФА наказал «ПСЖ» за нарушение правил финансового fair play - источник

 
19 Августа 2022 • 19:06 Комментировать (2)

Сразу два французских клуба – «ПСЖ» и «Марсель» – заключили соглашения с органом финансового контроля УЕФА. Как стало известно L’Equipe,  за нарушение правил финансового fair play оба клуба были оштрафованы. У «ПСЖ» и «Марселя» есть три года, чтобы улучшить свою финансовую ситуацию. Если этого не произойдёт, то тогда санкции в их отношении будут более жёсткими.

Напомним, что «ПСЖ» регулярно критикуют за слишком большие траты. Недавно в футбольном обществе возникли вопросы о том, как клуб смог подписать мегаконтракт с Килианом Мбаппе.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт 21 августа – против «Лилля».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ
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Комментарии (2)
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Alex1972
19 Августа 2022 в 19:14
А надо бы в угол... Тюремный... Хе-хе...
ARTUR
19 Августа 2022 в 19:12
Давайте посмеемся )) для меня это звучит так , заплатите ( занесите ) в Уефа штраф ( откат) а через три года все об этом забудут ))
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