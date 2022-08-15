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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» высказались о будущем Паредеса

 
15 Августа 2022 • 10:47 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался насчет будущего аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. В СМИ сообщается, что хавбек близок к смене клубной прописки в текущее трансферное окно.

«У Леандро достаточно предложений, однако я не знаю, что может произойти до закрытия трансферного окна. Знаю лишь то, что Паредес хочет стабильно играть», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Ранее появилась информация, что аргентинский полузащитник близок к переходу в туринский «Ювентус». В составе парижского гранда Леандро выступает с января 2019 года.

Трудовое соглашение Паредеса с французским клубом рассчитано до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
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