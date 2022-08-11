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Чемпионат Франции. Лига 1

​Уткин: «Месси снова в божественной форме»

11 Августа 2022 • 13:46 Комментировать

Известный журналист Василий Уткин высказался о текущей форме Лионеля Месси. В стартовом туре чемпионата Франции против «Клермона» аргентинский форвард «ПСЖ» оформил дубль.

«С первого матча Лионель Месси показывает, что он, кажется, снова в божественной форме. Он настолько круто провёл первую игру, что это просто бессмысленно описывать словами. Ролики есть везде – посмотрите сами», - высказался Уткин на своём канале в YouTube в программе «Футбольный клуб».

Следующий матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в субботу, 13 августа. Команда Кристофа Галтье будет принимать «Монпелье» на родном «Парк де Пренс».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Василий Уткин ПСЖ
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