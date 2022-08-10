Эррера готов остаться в «ПСЖ», несмотря на решение главного тренера

Новый главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не рассчитывает на испанского хавбека Андера Эрреру. Из-за решения Галтье игрок не был допущен к работе в основной группе команды.

При этом, несмотря на позицию наставника, полузащитник не собирается покидать команду. Согласно информации Le Parisien, Эррера рассчитывает получить от клуба все деньги, которые ему полагаются по контракту. Он готов остаться в «ПСЖ» до лета 2024 года в качестве резервиста.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Эррера провел 19 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.