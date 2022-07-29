​Для Неймара прокуратура требует два года тюрьмы

В пятницу был опубликован документ, согласно которому испанская прокуратура требует два года лишения свободы для Неймара. Также со звёздного бразильца требуют 10 миллионов евро штрафа. Об этом рассказывает Arab News.

Речь идёт о давнем деле с переходом Неймара из «Сантоса» в «Барселону». Прокуратура считает, что при совершении сделки имели место быть коррупционные моменты. Компания DIS, которой принадлежала часть прав на Неймара, утверждает, что она получила меньше денег, чем должна была.

В судебном документе говорится, что «Барселона» заплатила 40 миллионов евро за будущий трансфер Неймара ещё в 2011 году. Тем самым каталонцы помешали другим клубам побороться за форварда.

Также прокуратура требует пять лет тюрьмы для экс-президента «Барселоны» Сандро Роселя.