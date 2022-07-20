Форвард французского «Ланса» Симон Банза перебрался в португальскую «Брагу». Новость об этом сообщил официальный сайт клуба.

В сообщении не указывается сумма трансфера игрока. Известно лишь то, что соглашение рассчитано до конца июня 2027 года, то есть сроком на пять лет.

В минувшем сезоне французский нападающий выступал в аренде за «Фамаликан». Игрок отличился за португальскую команду в 15 случаях и сделал шесть голевых передач в 32 поединках.

Симон Банза является воспитанником клубной академии «Ланса».