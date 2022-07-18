«Галатасарай» усилится защитником «Лиона»

Защитник французского «Лиона» Лео Дюбуа переезжает в турецкий чемпионат. Как информирует Footmercato, новым местом работы 27-летнего футболиста станет стамбульский «Галатасарай».

По данным источника, клубы провели переговоры и договорились об условиях сделки. Трансфер 27-летнего футболиста обойдется турецкому клубу примерно в 2,5 миллиона евро. А вместе с бонусами сумма может увеличиться до трех миллионов.

При этом эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в десять миллионов евро.

В прошлом сезоне Дюбуа принял участие в 28 поединках за «Лион». На счету защитника две голевые передачи.