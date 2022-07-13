Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Марешиц сменил «Реймс» на хорватский «Беланович»

13 Июля 2022 • 00:34 Комментировать

Защитник Дарио Марешиц покинул «Реймс». Новость об этом сообщил официальный сайт французского клуба.

Отмечается, что игрок перешел в хорватскую команду «Беланович». В минувшем сезоне Марешиц играл на правах аренды в чемпионате Австрии. Игрок защищал цвета ЛАСКа.

Вместе в ЛАСКом Марешиц попал в группу вылета, однако сумел спастись благодаря уверенному отрезку в концовке сезона. Последняя игра 22-летнего футболиста датируется серединой мая, когда его команда расписала мировую с «Ридом», а Марешиц так и не появился на поле.

«Реймс» в прошлом сезоне чемпионата Франции занял 12-е место, набрав 46 очков. Чемпионом страны стал «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Франции Лига 1 Реймс Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 лето 2022 Дарио Марешиц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
01:53 · Испания. Ла Лига
Источник: «Ренн» отказался от Юмтити не из-за проваленного медосмотра
00:34 · Франция. Лига 1
Марешиц сменил «Реймс» на хорватский «Беланович»
12 Июля
23:58 · Франция. Лига 1
«Лион» взял реванш у киевского «Динамо» за вечернее поражение
23:45 · Англия. Премьер-лига
Названы самые высокооплачиваемые тренеры сборных чемпионата мира
23:14 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему в «ПСЖ» отказались от подписания Роналду 1
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» интересуется Нуну Таварешом
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл», «Аякс», «Лидс» и «Аталанта» поспорят за молодого нападающего «ПСЖ»
21:50 · Испания. Ла Лига
«Ренн» окончательно отказался от приобретения защитника «Барселоны» из-за проваленного медосмотра
21:17 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб намерен перехватить Скамакку у «ПСЖ»
20:06 · Англия. Премьер-лига
Танги Ндомбеле может продолжить карьеру в «ПСЖ»
14:08 · Италия. Серия А
Диалло не отправится с «ПСЖ» на предсезонку в Японию, игрок интересен топ-клубу Серии А 1
13:50 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» включился в гонку за защитником «Манчестер Сити»
13:47 · Франция. Лига 1
​Икарди, Вейналдум и ещё 7 игроков не поедут с «ПСЖ» в Японию 2
12:50 · Франция. Лига 1
Звезда НБА Морант бросил вызов Месси 1
11:45 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Экитике в «ПСЖ» откладывается из-за вмешательства «Ньюкасла»
Все новости
Рекомендуем