Марешиц сменил «Реймс» на хорватский «Беланович»

Защитник Дарио Марешиц покинул «Реймс». Новость об этом сообщил официальный сайт французского клуба.

Отмечается, что игрок перешел в хорватскую команду «Беланович». В минувшем сезоне Марешиц играл на правах аренды в чемпионате Австрии. Игрок защищал цвета ЛАСКа.

Вместе в ЛАСКом Марешиц попал в группу вылета, однако сумел спастись благодаря уверенному отрезку в концовке сезона. Последняя игра 22-летнего футболиста датируется серединой мая, когда его команда расписала мировую с «Ридом», а Марешиц так и не появился на поле.

«Реймс» в прошлом сезоне чемпионата Франции занял 12-е место, набрав 46 очков. Чемпионом страны стал «ПСЖ».