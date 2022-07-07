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Витинья: «Конечно, я хотел бы играть вместе с Неймаром»

07 Июля 2022 • 10:50 Комментировать

Новичок «ПСЖ» Витинья хочет, чтобы звёздный нападающий Неймар остался в клубе на следующий сезон. Португалец отметил, что с удовольствием играл бы с бразильцем за одну команду.

«Хочу ли я играть в одной команде с Неймаром? Кто бы не хотел играть с ним в одной команде? Конечно хочу», – цитирует португальского полузащитника журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Витинья ранее стал первым новичком «ПСЖ» в это трансферное окно. Игроком интересовались несколько клубов из английской премьер-лиги, в числе которых были лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и другие. Тем не менее, только «ПСЖ» смог удовлетворить финансовые требования «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Витинья
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