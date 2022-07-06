Известный французский голкипер Стив Манданда покидает «Марсель», в котором провёл большую часть своей карьеры.

Об уходе 37-летнего ветерана объявил официальный сайт «Марселя». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, опытный вратарь уже согласовал условия контракта с другим французским клубом – «Ренном». В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

Стив Манданда впервые присоединился к «Марселю» в 2007 году. Спустя девять лет он перебрался в английский «Кристал Пэлас», но вскоре вернулся в «Олимпик», цвета которого защищал на протяжении последних пяти лет. В общей сложности в составе «Марселя» Манданда отыграл 613 поединков во всех турнирах.