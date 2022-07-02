Белотти подпишет контракт с французским клубом

Нападающий Андреа Белотти продолжит карьеру в чемпионате Франции. Согласно информации от Football Italia, форвард уже дал согласие на подписание контракта «Монако».

С «монегасками» итальянский форвард должен подписать контракт сроком на три года. Напомним, что Белотти является свободным агентом после того, как отказался продлевать своё соглашение с «Торино», где провёл лучшие годы своей карьеры.

У Белотти также были варианты с переходом в другие клубы из Серии А. Игроком интересовались «Милан» и «Фиорентина», но ни один из этих клубов не сумел удовлетворить финансовые запросы футболиста сборной Италии.