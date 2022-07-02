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Чемпионат Франции. Лига 1

Фанат набил татуировку обнажённого Месси на море фото

02 Июля 2022 • 11:23 Комментировать

Фанат сборной Аргентины и «ПСЖ» набил себе татуировку с изображением нападающего парижского клуба Лионеля Месси. На ноге футбольного болельщика изображен 34-летний форвард с оголенным торсом, отдыхающий на море с напитком в руках.

Стоит отметить, что татуировка больше напоминает шарж.

Месси присоединился к «ПСЖ» летом прошлого года, подписав двухлетнее трудовое соглашение. В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 34 матчах за французский гранд, в которых отметился 11 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

Вместе с парижской командой Лионель стал чемпионом Франции.

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Лионель Месси ПСЖ
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