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Толиссо высказался о возвращении в «Лион»

01 Июля 2022 • 12:44 Комментировать

Хавбек Корентен Толиссо вернулся в «Лион», за который выступал на старте своей карьеры. Полузащитник в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой трансфер.

«Очень рад вернуться в «Лион» и стать частью этого проекта. Это мой родной город, где я вырос, поэтому переезжаю сюда с огромным удовольствием. Не могу дождаться встречи с нашими болельщиками на стадионе», - передает слова Корентена пресс-служба «ткачей».

В «Лион» Толиссо перешел на правах свободного агента. 30 июня у полузащитника исток срок действия контракта с мюнхенской «Баварией», за которую он выступал с 2017 года.

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Лион Корентен Толиссо
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