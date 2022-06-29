«ПСЖ» согласовал зарплату с экс-хавбеком «Баварии»

Французский «ПСЖ» достиг соглашения с полузащитником «Лилля» Ренату Саншешем относительно условий контракта. Об этом сообщает местный журналист Адриен Гренье.

Напомним, что ранее Саншеша активно связывали с переходом в «Милан». «Россонери» хотели заменить португальцем ушедшего на правах свободного агента Франка Кесси, но договориться с «Лиллем» у итальянского клуба так и не получилось.

Напомним, что Саншеш ранее выступал за мюнхенскую «Баварию», в которой не смог закрепиться в основном составе. Играя за «Лилль» полузащитник вернул себе внимание европейских топ-клубов.