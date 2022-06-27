Фавр провёл первую тренировку в «Ницце»

Люсьен Фавр стал новым тренером «Ниццы», но официального подтверждения ещё не было. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, экс-наставник дортмундской «Боруссии» провёл сегодня первую тренировку во главе «Ниццы».

О назначении француза на новую должность пока не объявили, так как «Ницца» ждёт момента, когда «ПСЖ» официально уволит Маурисио Почеттино. Ходят слухи, что «Ницца» представит Фавра сегодня в 16:00 по местному времени.

Таким образом, Кристоф Галтье стал ещё на шаг ближе к назначению в «ПСЖ». Напомним, что специалист ранее также работал в «Лилле», с которым в 2021 году стал чемпионом Франции.