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​Звёздный Неймар готов уйти из «ПСЖ» слухи

26 Июня 2022 • 16:32 Комментировать

В летнее трансферное окно Неймар может стать тем, кто сменит клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях журналист Адриан Гренье, ссылаясь на своего коллегу Лоика Танзи, Неймар открыт к идее уйти из «ПСЖ». Звёздный бразилец считает, что он способен демонстрировать максимум своих возможностей только в клубе, где его будут по-настоящему ценить. В Париже же склонны к расставанию с Неймаром, которое может поспособствовать решению проблем клуба с финансовым fair play.

Трансфер Неймара остаётся самым дорогим в истории футбола – в 2018 году «ПСЖ» заплатил «Барселона» за бразильца невероятные 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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