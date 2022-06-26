В летнее трансферное окно Неймар может стать тем, кто сменит клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях журналист Адриан Гренье, ссылаясь на своего коллегу Лоика Танзи, Неймар открыт к идее уйти из «ПСЖ». Звёздный бразилец считает, что он способен демонстрировать максимум своих возможностей только в клубе, где его будут по-настоящему ценить. В Париже же склонны к расставанию с Неймаром, которое может поспособствовать решению проблем клуба с финансовым fair play.

Трансфер Неймара остаётся самым дорогим в истории футбола – в 2018 году «ПСЖ» заплатил «Барселона» за бразильца невероятные 222 миллиона евро.