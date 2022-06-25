Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» нашёл нового защитника в Нидерландах

25 Июня 2022 • 21:15 Комментировать

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа переходит в «Лион», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубам удалось достигнуть полной договорённости. Роттердамская команда получит за молодого латераля 15 млн евро. С игроком согласован пятилетний контракт.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтеда» и «Севильи».

Маласиа является воспитанником «Фейеноорда». В прошедшем сезоне он провёл за клуб 50 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 22-летнего голландца в 17 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Фейеноорд Тирелл Маласиа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
21:56 · Голландия. Эредивизие
«ПСЖ» продлит контракт с вундеркиндом Симонсом, а затем одолжит его голландскому топ-клубу
21:45 · Англия. Премьер-лига
Два итальянских и два французских клуба претендуют на Зиеша
21:22 · Англия. Премьер-лига
Месси – самый дорогостоящий ветеран в мировом футболе, Роналду – второй 1
21:15 · Франция. Лига 1
«Лион» нашёл нового защитника в Нидерландах
20:22 · Франция. Лига 1
Главный тренер «Монако» подтвердил трансфер игрока «Ливерпуля»
15:17 · Голландия. Эредивизие
Молодая звезда «ПСЖ» может продолжить карьеру в Нидерландах
14:45 · Франция. Лига 1
Директор «ПСЖ» рассказал о влиянии Месси на коммерческий сектор
11:57 · Италия. Серия А
«Интер» и «ПСЖ» хотят найти компромисс по трансферу Шкриньяра
11:46 · Франция. Лига 1
Галтье уже знает, по какой схеме «ПСЖ» будет играть в следующем сезоне
11:41 · Англия. Премьер-лига
Ботман в начале следующей недели пройдёт медосмотр в «Ньюкасле»
11:33 · Испания. Ла Лига
Испанский гранд хочет купить двух игроков «ПСЖ»
10:54 · Италия. Серия А
«Интер» уже нашёл замену Шкриньяру
10:49 · Франция. Лига 1
У «ПСЖ» возник конфликт с Почеттино
10:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов выставить на трансфер одного футболиста
10:38 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «ПСЖ» интересен трём клубам из Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем