«Лион» нашёл нового защитника в Нидерландах

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа переходит в «Лион», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубам удалось достигнуть полной договорённости. Роттердамская команда получит за молодого латераля 15 млн евро. С игроком согласован пятилетний контракт.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтеда» и «Севильи».

Маласиа является воспитанником «Фейеноорда». В прошедшем сезоне он провёл за клуб 50 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 22-летнего голландца в 17 млн евро.