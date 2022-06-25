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Директор «ПСЖ» рассказал о влиянии Месси на коммерческий сектор

25 Июня 2022 • 14:45 Комментировать

Дебютный сезон Лионеля Месси в «ПСЖ» не получился ярким, но звёздный аргентинец приносил и продолжает приносить серьёзную пользу клубу в коммерческом секторе. Марк Армстронг, возглавляющий это направление в «ПСЖ», поделился некоторыми деталями.

«Контракты, в рамках которых мы могли бы получить от 3 до 5 миллионов евро, сейчас приносят от 5 до 8 миллионов евро. Это значительное влияние», - слова Армстронга передаёт Marca.

В материале испанского издания отмечается, что Лионель Месси принёс «ПСЖ» 10 новых спонсорских контрактов.

Марк Армстронг, среди прочего, рассказал и о невероятном спросе на футболки с номером и фамилией Месси.

«Мы не можем удовлетворить спрос», - сказал директор «ПСЖ». Он предположил, что ранее ни один другой клуб не продавал так много футболок конкретного футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Марк Армстронг
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