Директор «ПСЖ» рассказал о влиянии Месси на коммерческий сектор

Дебютный сезон Лионеля Месси в «ПСЖ» не получился ярким, но звёздный аргентинец приносил и продолжает приносить серьёзную пользу клубу в коммерческом секторе. Марк Армстронг, возглавляющий это направление в «ПСЖ», поделился некоторыми деталями.

«Контракты, в рамках которых мы могли бы получить от 3 до 5 миллионов евро, сейчас приносят от 5 до 8 миллионов евро. Это значительное влияние», - слова Армстронга передаёт Marca.

В материале испанского издания отмечается, что Лионель Месси принёс «ПСЖ» 10 новых спонсорских контрактов.

Марк Армстронг, среди прочего, рассказал и о невероятном спросе на футболки с номером и фамилией Месси.

«Мы не можем удовлетворить спрос», - сказал директор «ПСЖ». Он предположил, что ранее ни один другой клуб не продавал так много футболок конкретного футболиста.