«ПСЖ» готов расстаться с одной из своих главных звёзд

«ПСЖ» этим летом будет готов отпустить своего полузащитника Неймара. Согласно сведениям от журналиста Санти Ауна, французский клуб не будет удерживать бразильца, если получит по нему привлекательное предложение.

Руководство «ПСЖ» уже давно хотело бы расстаться с Неймаром. Бразилец не оправдывает ожидания, ведя не самый спортивный образ жизни. На замену Неймару клуб может подписать Усмана Дембеле, который 1 июля станет свободным агентом по истечению контракта с «Барселоной».

Напомним, что за Неймара «ПСЖ» в своё время заплатил 222 миллиона евро. Футболист до сих пор остаётся самым дорогим в истории.