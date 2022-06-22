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Президент «ПСЖ» уклончиво высказался о Неймаре

22 Июня 2022 • 00:32 Комментировать

Президент «Пари Сен-Жермен» не подтвердил намерения клуба продолжать сотрудничество с Неймаром.

Напомним, что Нассер Аль-Хелаифи наметил чистку состава в рамках обновлённого проекта клуба. На вопрос о том, является ли частью дальнейших планов Неймар, президент «ПСЖ» не дал определённого ответа: «Является ли Неймар частью наших планов? Мы не можем говорить об этом публично. Некоторые игроки покинут нас, а кто-то придёт. Это частные вопросы клуба», – заявил Аль-Хелаифи.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до июня 2025 года. По слухам, клуб готов рассмотреть продажу 30-летнего бразильца этим летом, но сам игрок не намерен уходить.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Нассер Аль-Хелаифи
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