Зидан не возглавит «ПСЖ»

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не станет главным тренером «ПСЖ».

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи сказал Le Parisien, что «ПСЖ» решил выбрать другого специалиста, который больше подходит под план развития команды.

Ранее появилась информация о том, что нынешний наставник парижан Маурисио Почеттино покинет «ПСЖ» на этой неделе. В ближайшее время, новым главным тренером французского клуба станет рулевой «Ниццы» Кристоф Галтье.

«ПСЖ» по итогам минувшего сезона занял первое место в чемпионате Франции, набрав 86 очков в 38 матчах. В Лиге чемпионов, команда вылетела в 1/8 финала.