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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан не возглавит «ПСЖ»

21 Июня 2022 • 20:18 Комментировать

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан не станет главным тренером «ПСЖ».

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи сказал Le Parisien, что «ПСЖ» решил выбрать другого специалиста, который больше подходит под план развития команды.

Ранее появилась информация о том, что нынешний наставник парижан Маурисио Почеттино покинет «ПСЖ» на этой неделе. В ближайшее время, новым главным тренером французского клуба станет рулевой «Ниццы» Кристоф Галтье.  

«ПСЖ» по итогам минувшего сезона занял первое место в чемпионате Франции, набрав 86 очков в 38 матчах. В Лиге чемпионов, команда вылетела в 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Нассер Аль-Хелаифи
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