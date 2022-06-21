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Фабрегас: «Мне звонили бывшие тренеры и приглашали меня в свои команды»

21 Июня 2022 • 09:41 Комментировать

Полузащитник Сеск Фабрегас заявил, что может продолжить свою карьеру в команде, которую сейчас тренирует его бывший тренер. Напомним, что за всю свою карьеру испанцу удалось поиграть под руководством Арсена Венгера, Хосепа Гвардиолы, Тата Мартино, Жозе Моуринью, Гуса Хиддинка, Антонио Конте, Маурицио Сарри, Тьерри Анри, Леонарду Жардима и Нико Ковача.

«За последние два или несколько дней мне звонили бывшие тренеры и приглашали меня в свои команды. Они хотят узнать, чем я хочу заниматься дальше. Мой контракт с «Ромой» истекает в конце июня, я жду нового вызова», – цитирует испанца Mundo Deportivo.

Напомним, что Жозе Моуринью сейчас как раз ищет нового полузащитника для «Ромы».

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Монако Сеск Фабрегас
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