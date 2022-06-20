Жиньяк отговаривает Зидана от мысли возглавить «ПСЖ»

В Марселе очень любят местного уроженца Зинедина Зидана, несмотря на то, что он никогда не играл за местный клуб, а как взрослый футболист оформился на другом конце Франции - в «Бордо».

Однако гипотетическая перспектива работы в «ПСЖ» может лишить его любви земляков - они могут не простить ему подобный размен. Об этом Зидана предупредил и бывший нападающий «Марселя» Андре-Пьер Жиньяк.

- Это плохая затея, честно. Для марсельца это неприемлемо. Понятно, что Зидан классный тренер, и он нужен «ПСЖ», который стремится к победам. Но это навредит престижу Зидана в глазах марсельцев, - цитирует Жиньяка RMC.