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Чемпионат Франции. Лига 1

Жиньяк отговаривает Зидана от мысли возглавить «ПСЖ»

20 Июня 2022 • 23:43 Комментировать

В Марселе очень любят местного уроженца Зинедина Зидана, несмотря на то, что он никогда не играл за местный клуб, а как взрослый футболист оформился на другом конце Франции - в «Бордо».

Однако гипотетическая перспектива работы в «ПСЖ» может лишить его любви земляков - они могут не простить ему подобный размен. Об этом Зидана предупредил и бывший нападающий «Марселя» Андре-Пьер Жиньяк.

- Это плохая затея, честно. Для марсельца это неприемлемо. Понятно, что Зидан классный тренер, и он нужен «ПСЖ», который стремится к победам. Но это навредит престижу Зидана в глазах марсельцев, - цитирует Жиньяка RMC.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Андре-Пьер Жиньяк
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