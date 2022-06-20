«ПСЖ» близок к трансферу португальского полузащитника

Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш, выступающий на клубном уровне за «Лилль», продолжит карьеру в другом французском коллективе. По данным Todofichajes, хавбек в скором времени заключит контракт с «ПСЖ».

За трансфер Ренату парижский гранд заплатит 30 миллионов евро, а с самим игроком будет подписано трудовое соглашение до 2026 года с возможностью пролонгации на один сезон.

Ранее главным претендентом на Саншеша считался «Милан», однако «ПСЖ» смог перехватить португальца.

На счету 24-летнего полузащитника два забитых мяча и пять голевых передач в 25 матчах минувшего сезона Лиги 1.