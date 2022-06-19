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Чемпионат Франции. Лига 1

Нигматуллин заявил, что у Месси уже две квартиры в Майами

19 Июня 2022 • 20:17 Комментировать

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился информацией о квартирах нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Майами.

«Встречал ли кого-то из мировых звезд в Майами? С Дэвидом Бэкхемом не пересекались. Но часто вижу дом Месси. Знаю, что он купил здесь и вторую квартиру. Причем обе находятся в русском районе», — цитирует Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-голкипера, который сейчас проживает в Майами, аргентинский нападающий готовится к переходу в «Интер Майами».

Ранее Месси неоднократно заявлял, что хотел бы завершить карьеру в МЛС. Он надеется, что клуб из этой лиги станет следующим этапом его карьеры после «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Руслан Нигматуллин ПСЖ Интер Майами
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