«ПСЖ» вознамерился перехватить Саншеша у «Милана»

Несмотря на то, что «Милан» уже практически договорился о трансфере полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша, в последние часы нашелся еще один претендент на услуги португальца - это «ПСЖ». Об этом сообщает французское издание RMC Sport.

Задержки и торги могут дорого обойтись «Милану», представители которого хотели подписать контракт сроком на четыре года и предложить Саншешу три миллиона евро ежегодно.

Судя по всему, «ПСЖ» готов предложить более выгодные условия, к тому же, Саншешу, который последние годы выступал в составе «Лилля», не придется менять нынешнюю страну проживания.