Верратти: «Я в «ПСЖ» уже 10 лет, я всё отдал этому клубу»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался насчёт своего возможного ухода из клуба в конце следующего сезона. Напомним, что действующий контракт итальянца с французской командой рассчитан до 2024 года.

«Я в «ПСЖ» уже 10 лет, я всё отдал этому клубу. Иногда дела складывались отлично, иногда не очень. Но несмотря ни на что, я всегда выкладывался на максимум. Этот клуб многому меня научил, поэтому я всегда буду его уважать», – заявил Верратти в интервью PSG TV.

Верратти присоединился к «ПСЖ» летом 2012 года из итальянской «Пескары». Сумма трансфера талантливого хавбека составила 12 миллионов евро.