В «ПСЖ» надеялись, что Почеттино уйдёт в «Манчестер Юнайтед»

Руководители «ПСЖ» надеялись, что аргентинский тренер Маурисио Почеттино этим летом перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, руководители парижской команды рассчитывали на то, что аргентинский специалист летом возглавит «Манчестер Юнайтед». Тогда парижскому клубу не пришлось бы платить тренеру неустойку. Стоит отметить, что решение об отставке Почеттино было принято ещё до вылета «ПСЖ» из плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что новым главным тренером парижской команды может стать наставник «Ниццы» Кристоф Галтье, который до этого также работал с «Лиллем».