Перейра: «Надеюсь, «ПСЖ» станет лучше в следующем сезоне, с Мбаппе нам будет легче»

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра прокомментировал свои ожидания от следующего сезона. Португалец заявил, что наличие нападающего Килиана Мбаппе должно помочь команде добиться прогресса.

«В индивидуальном плане прошлый сезон сложился для меня успешно, мне удалось добиться прогресса. Я доволен тем вкладом, который вложил в результаты команды. Я надеюсь, что «ПСЖ» станет лучше в следующем сезоне. С Мбаппе нам должно быть легче добиться прогресса», – цитирует Перейру журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Перейра провёл свой второй сезон в составе «ПСЖ». Португалец перебрался в Париж летом 2020 года из «Порту».