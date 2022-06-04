Боссы «ПСЖ» в ближайшие два дня встретятся с главным тренером «Ривер Плейта»

Фанаты «ПСЖ» всё больше склоняются к тому, чтобы главного тренера Маурисио Почеттино, дни которого, кажется сочтены, сменил наставник «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

Согласно данным портала Fichajes, позиция главного тренера «ПСЖ» остаётся первостепенной. Руководство парижан планирует сменить Почеттино уже этим летом. Ранее французские СМИ писали о том, что «ПСЖ» планирует пригласить Кристофа Галтье из «Ниццы». Однако, некоторое время назад стало известно о новой кандидатуре – Марсело Гальярдо. 46-летний тренер является главным тренером «Ривер Плейт», его контракт с клубом истекает уже этим летом.

Помимо работы в аргентинской команде, Гальярдо работал в уругвайском «Насьонале», который в сезоне-2011/12 привёл к чемпионству.

«ПСЖ» в Лиге 1 занял первое место, но вылетел из Лиги чемпионов уже в первой стадии плей-офф от «Реала».