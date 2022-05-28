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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе расслабляется на Лазурном берегу - девочки в бикини и водный мотоцикл

28 Мая 2022 • 12:41 Комментировать

Для «ПСЖ» сезон выдался противоречивым, но Килиан Мбаппе сделал все возможное для успехов клуба - и сейчас получил возможность славно отдохнуть. Как сообщает The Sun, для этого Мбаппе выбрал Лазурный берег своей родной Франции.

Там он находится в окружении близких друзей, а также девушек в бикини - на этом моменте английское издание сделало особый акцент. Мбаппе с удовольствием катается на водном мотоцикле, причем не сам, а в компании приятеля - Хакими, своего одноклубника по «ПСЖ».

Впрочем, вскоре Мбаппе снова пора будет работать и громить защитников противника - сборная Франции готовится к началу сезона в Лиге наций.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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