Мбаппе расслабляется на Лазурном берегу - девочки в бикини и водный мотоцикл

Для «ПСЖ» сезон выдался противоречивым, но Килиан Мбаппе сделал все возможное для успехов клуба - и сейчас получил возможность славно отдохнуть. Как сообщает The Sun, для этого Мбаппе выбрал Лазурный берег своей родной Франции.

Там он находится в окружении близких друзей, а также девушек в бикини - на этом моменте английское издание сделало особый акцент. Мбаппе с удовольствием катается на водном мотоцикле, причем не сам, а в компании приятеля - Хакими, своего одноклубника по «ПСЖ».

Впрочем, вскоре Мбаппе снова пора будет работать и громить защитников противника - сборная Франции готовится к началу сезона в Лиге наций.

Kylian Mbappe frolics on yacht with bikini-clad babes as PSG ace goes jet skiinghttps://t.co/cZwb2ltKie