«ПСЖ» хочет сохранить Рамоса и Наваса на следующий сезон

«ПСЖ» намерен оставить в своём составе голкипера Кейлора Наваса и защитника Серхио Рамоса. По информации от инсайдера Адриена Гренье, французский клуб рассчитывает на экс-футболистов мадридского «Реала» в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» будет не прочь избавиться от Кейлора Наваса, так как роль первого номера на воротах застолбил за собой Джанлуиджи Доннарумма, перешедший в команду прошлым летом на правах свободного агента из «Милана».

Что касается Рамоса, то «ПСЖ» был недоволен тем, насколько часто травмируется испанский защитник. Тем не менее, сейчас руководство готово дать футболисту ещё один шанс.