Футбольный сезон в Европе практически подошел к концу, осталось лишь выяснить обладателя Лиги чемпионов, а в национальных чемпионатах все уже выяснилось. Во Франции чемпионский титул вернул себе столичный «ПСЖ», после того, как годом ранее он неожиданно уступил «Лиллю». Мбаппе и компания уже получили свои медали. Но не все.

Регламент Лиги 1 гласит, что для того, чтобы считаться чемпионом, футболист должен сыграть хотя бы одну минуту в ходе всех матчей чемпионата. Чего не удалось 30-летнему Левену Кюрзава - он так и не сыграл ни одной минуты в ходе чемпионата, и потому присудить себе титул чемпиона попросту не может. Скорее всего, летом он покинет «ПСЖ».