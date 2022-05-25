«ПСЖ» нашёл замену Почеттино в Португалии

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим может этим летом перебраться во Францию и сменить Маурисио Почеттино у руля «ПСЖ».

По информации издания Le Parisien, руководители парижского клуба очень хотят видеть 37-летнего специалиста у руля звёздной команды, которой сейчас всё ещё руководит аргентинец Маурисио Почеттино. Напомним, что в прошедшем сезоне «Спортинг» под руководством Аморима занял вторую строчку в португальском чемпионате.

Футболисты «ПСЖ» под шефством Почеттино в этом сезоне сумели досрочно выиграть чемпионский титул, но парижане неудачно выступили в Лиге чемпионов. Команда вылетела в 1/8 финала от мадридского «Реала».