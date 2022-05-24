Мбаппе: «Победа в Лиге чемпионов – моя навязчивая идея»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил журналистам, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

«Дело не в том, что это цель, которую я еще не достиг. Это навязчивая идея. Не нужно бояться проиграть, я не боюсь проиграть. Даже если я не выиграю ее в следующем году, я все равно одержим этой идеей», - сказал Мбаппе в интервью Marca.

Ранее игрок отказал мадридскому «Реалу» и решил продлить контракт с «ПСЖ», став самым высокооплачиваемым футболистом планеты и получив возможность управлять спортивной политикой клуба.

В розыгрыше Лиги чемпионов этого сезона «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Реалу».