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Мбаппе: «Победа в Лиге чемпионов – моя навязчивая идея»

24 Мая 2022 • 21:04 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил журналистам, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

«Дело не в том, что это цель, которую я еще не достиг. Это навязчивая идея. Не нужно бояться проиграть, я не боюсь проиграть. Даже если я не выиграю ее в следующем году, я все равно одержим этой идеей», - сказал Мбаппе в интервью Marca.

Ранее игрок отказал мадридскому «Реалу» и решил продлить контракт с «ПСЖ», став самым высокооплачиваемым футболистом планеты и получив возможность управлять спортивной политикой клуба.

В розыгрыше Лиги чемпионов этого сезона «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Реалу».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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