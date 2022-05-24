Вопреки интересу со стороны лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед», спортивный директор «Монако» Пол Митчелл останется в клубе на следующий сезон. Об этом сообщил в своих социальных сетях Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее Митчелл рассматривался одним из фаворитов на должность нового спортивного директора «Манчестер Юнайтед». Тренер клуба Эрик тен Хаг рекомендовал руководству назначить именно его. Что касается «Челси», то в лондонский клуб Митчелла сватали из-за неопределённости с будущим Марины Грановской.

В «Монако» Митчелл открыл множество талантов. Самый наглядный пример – Орельен Чуамени, за которого летом поборются мадридский «Реал» и «ПСЖ».