«ПСЖ» исключил одного претендента на место Почеттино

Немецкого тренера Йоахима Лёва точно не будет во французском «ПСЖ». По информации журналиста Флориана Плеттенберга, бывший рулевой сборной Германии на рассматривается в качестве преемника Маурисио Почеттино. Парижане не делали ему предложения.

При этом у Йоахима есть несколько конкретных вариантов продолжения карьеры, которые он сейчас обдумывает.

Напомним, что Лёв занимал пост главного тренера «бундестим» с 2006 по 2021 год. После ухода из национальной команды он пребывает в статусе безработного.

На клубном уровне Йоахим известен по работе в «Штуттгарте», «Фенербахче», «Карлсруэ».