Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» исключил одного претендента на место Почеттино

24 Мая 2022 • 11:56 Комментировать

Немецкого тренера Йоахима Лёва точно не будет во французском «ПСЖ». По информации журналиста Флориана Плеттенберга, бывший рулевой сборной Германии на рассматривается в качестве преемника Маурисио Почеттино. Парижане не делали ему предложения.

При этом у Йоахима есть несколько конкретных вариантов продолжения карьеры, которые он сейчас обдумывает.

Напомним, что Лёв занимал пост главного тренера «бундестим» с 2006 по 2021 год. После ухода из национальной команды он пребывает в статусе безработного.

На клубном уровне Йоахим известен по работе в «Штуттгарте», «Фенербахче», «Карлсруэ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Йоахим Лёв Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
11:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» исключил одного претендента на место Почеттино
10:41 · Франция. Лига 1
81-летняя фанатка «Марселя» поучаствовала в фаер-шоу
10:38 · Франция. Лига 1
Мбаппе ответил хейтерам из Испании 1
09:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» отпустит Мбаппе на Олимпиаду 2024 года
08:37 · Франция. Лига 1
Месси включён в число 11 лучших игроков Лиги 1 2
07:49 · Франция. Лига 1
Мбаппе рассказал, как президент Франции повлиял на его выбор
06:36 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: Мечта играть за «Реал» не закончилась
02:41 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг может перебраться в «ПСЖ»
01:24 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе: Мог оказаться в команде Клоппа 3
01:14 · Франция. Лига 1
Директор «Монако»: Мне не важно, где Чуамени продолжит карьеру
00:51 · Франция. Лига 1
Почеттино останется в «ПСЖ» благодаря Мбаппе 1
23 Мая
21:49 · Италия. Серия А
«Ньюкасл» хочет купить форварда «Реймса»
19:05 ·
Леау входит шорт-лист «ПСЖ» 2
18:37 · Испания. Ла Лига
«Монако» получит 35 миллионов евро с продления контракта Мбаппе с «ПСЖ»
16:53 · Испания. Ла Лига
Мбаппе о «Реале»: «Не знаю, где я буду через три года» 3
Все новости
Рекомендуем