Мбаппе ответил хейтерам из Испании

Форвард Килиан Мбаппе, отказавшийся от перехода в мадридский «Реал», отреагировал на волну критики в свой адрес.

«Я понимаю, почему Испании так отреагировали. Понятно, что они очень огорчены моим выбором. Но им нужно понять, что я остался в Париже, потому что я француз. Думаю, со временем они примут это», - передает слова футболиста CBS Sports.

На днях было объявлено о новом соглашении Мбаппе с «ПСЖ». Контракт рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне Лиги 1 форвард провел 35 поединков, записав на свой счет 28 забитых мячей и 17 голевых передач.