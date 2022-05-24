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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» отпустит Мбаппе на Олимпиаду 2024 года

24 Мая 2022 • 09:30 Комментировать

Руководители «ПСЖ» разрешат звёздному французскому форварду Килиану Мбаппе принять участие в Олимпийских играх 2024 года.

По информации RMC Sport, 23-летний футболист, который недавно подписал новое соглашение с «ПСЖ», получил от боссов парижской команды разрешение на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. Напомним, что Мбаппе отказался от перехода в мадридский «Реал» и подписал с парижанами контракт до лета 2025 года.

В этом сезоне Килиан Мбаппе стал с «ПСЖ» чемпионом Франции. В Лиге 1 форвард провёл 35 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 17 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе Олимпиада-2024
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