«ПСЖ» отпустит Мбаппе на Олимпиаду 2024 года

Руководители «ПСЖ» разрешат звёздному французскому форварду Килиану Мбаппе принять участие в Олимпийских играх 2024 года.

По информации RMC Sport, 23-летний футболист, который недавно подписал новое соглашение с «ПСЖ», получил от боссов парижской команды разрешение на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. Напомним, что Мбаппе отказался от перехода в мадридский «Реал» и подписал с парижанами контракт до лета 2025 года.

В этом сезоне Килиан Мбаппе стал с «ПСЖ» чемпионом Франции. В Лиге 1 форвард провёл 35 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 17 голевых передач.