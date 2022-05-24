Президент «ПСЖ» выступил с интригующим заявлением

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи анонсировал изменения в парижском клубе. Слова руководителя приводит RMC Sport.

«На следующей неделе я сообщу о всех изменения. Расскажу о новом проекте и дальнейших целях. Сейчас наставником команды является Почеттино, в клубе его все уважают. Дождитесь следующей недели, и все узнаете», - заинтриговал президент «ПСЖ».

На прошлой неделе парижский клуб смог закрыть сверхважную для себя сделку – в столице Франции остался нападающий Килиан Мбаппе. Клуб пролонгировал сотрудничество с футболистом до лета 2025 года.

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