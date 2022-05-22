Ди Мария посоветовал Месси выбрать в следующем сезоне десятый номер

Полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария рассказал журналистам, что посоветовал Лионелю Месси выбрать для следующего сезона футболку с десятым номером, а Неймару отдать 11-й.

«Я сказал Лео, что в следующем году он должен попросить десятый номер у Нея, а Ней получит 11-й номер», — сказал Ди Мария в интервью ESPN Futbol Argentina. «Месси — лучший игрок в мире, десятый номер – для него».

Ди Мария покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно, проведя за французский клуб почти 200 матчей в Лиге 1. Ранее была информация, что игроком активно интересуется туринский «Ювентус».