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Чемпионат Франции. Лига 1

Рыболовлев: «Монако» прошёл через трудные периоды, но не сдался»

22 Мая 2022 • 21:21 Комментировать

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев прокомментировал итоги сезона для своего клуба.

«Команда прошла через трудные периоды, но не сдалась. Вместо этого клуб провел отличную беспроигрышную серию и был вознагражден за свои усилия», - сказал Рыболовлев.

Он добавил, что надеется, что полученный опыт поможет игрокам показать еще более зрелую и стабильную игру в следующем сезоне.

«В конце сезона, отмеченного взлетами и падениями, я бы хотелось бы, чтобы мы помнили о боевом духе, проявленном игроками и тренерским штабом», - добавил владелец клуба.

«Монако» занял третье место в чемпионате Франции и добыл путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Дмитрий Рыболовлев
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