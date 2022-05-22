Рыболовлев: «Монако» прошёл через трудные периоды, но не сдался»

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев прокомментировал итоги сезона для своего клуба.

«Команда прошла через трудные периоды, но не сдалась. Вместо этого клуб провел отличную беспроигрышную серию и был вознагражден за свои усилия», - сказал Рыболовлев.

Он добавил, что надеется, что полученный опыт поможет игрокам показать еще более зрелую и стабильную игру в следующем сезоне.

«В конце сезона, отмеченного взлетами и падениями, я бы хотелось бы, чтобы мы помнили о боевом духе, проявленном игроками и тренерским штабом», - добавил владелец клуба.

«Монако» занял третье место в чемпионате Франции и добыл путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.