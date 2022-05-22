Неймар впервые сыграл больше 20 матчей за сезон в Лиге 1

Звёздный бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар впервые за свою карьеру в парижском клубе сыграл больше 20 матчей за сезон во французском чемпионате.

Бразильский футболист выступает за парижскую команду с 2017 года, но в этом сезоне форвард впервые провёл в Лиге 1 больше 20 поединков за один сезон. До этого лучшим показателем Неймара были 20 матчей как раз таки в дебютном сезоне в составе «ПСЖ». После этого из-за травм бразилец играл не так часто.

Напомним, что в этом сезоне Неймар провёл во французской лиге 22 матча, в которых забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.