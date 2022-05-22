Золотые горы Мбаппе: Килиан будет зарабатывать больше, чем суммарно Месси и Неймар

Звезда французского футбола Килиан Мбаппе накануне заключил новое трудовое соглашение с «ПСЖ». Благодаря этому 23-летний нападающий стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

Инсайдер Танкреди Палмери раскрыл детали контракта, подписанного между сторонами. Годовой оклад Мбаппе составит 93 миллиона евро. Он серьезно превосходит по этому показателю Лионеля Месси, занимающего второе место в рейтинге. Зарплата аргентинца – 35 млн. Третьим по этому показателю является бразилец Неймар с 30 миллионами.

Новый контракт Килиана с парижским грандом рассчитан до конца июня 2025 года.

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