Французские чиновники призывают Гуйе к ответу за отказ играть в форме с символикой ЛГБТ

Французские футбольные чиновники требуют от полузащитника Идрисса Гуйе объяснить свое нежелание участвовать в акции против гомофобии, которая проходила в прошлом туре чемпионата Франции – футболисты всех команд вышли на поле в футболках, номера которых были расписаны в цвета радуги.

Гуйе отказался выходить на поле по «личным причинам».

«Одно из двух, либо гипотезы необоснованны, и мы предлагаем вам немедленно высказаться, чтобы эти слухи утихомирились. Или слухи верны. В этом случае мы просим вас осознать последствия ваших действий и совершенную серьезную ошибку», - заявили представители Совета по этике Французской федерации футбола.

Чиновники добавили, что отказ участвовать в акции расценивается ими, как «дискриминационное поведение… и не только в отношении ЛГБТ».

Ранее футболиста поддержал президент Сенегала, а также футболист «Кристал Пэлас» Шейку Куяте, который, впрочем, уже получил «нагоняй» от своего наставника Патрика Виейра.