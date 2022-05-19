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Чемпионат Франции. Лига 1

Французские чиновники призывают Гуйе к ответу за отказ играть в форме с символикой ЛГБТ

19 Мая 2022 • 09:31 Комментировать

Французские футбольные чиновники требуют от полузащитника Идрисса Гуйе объяснить свое нежелание участвовать в акции против гомофобии, которая проходила в прошлом туре чемпионата Франции – футболисты всех команд вышли на поле в футболках, номера которых были расписаны в цвета радуги.

Гуйе отказался выходить на поле по «личным причинам».

«Одно из двух, либо гипотезы необоснованны, и мы предлагаем вам немедленно высказаться, чтобы эти слухи утихомирились. Или слухи верны. В этом случае мы просим вас осознать последствия ваших действий и совершенную серьезную ошибку», - заявили представители Совета по этике Французской федерации футбола.

Чиновники добавили, что отказ участвовать в акции расценивается ими, как «дискриминационное поведение… и не только в отношении ЛГБТ».

Ранее футболиста поддержал президент Сенегала, а также футболист «Кристал Пэлас» Шейку Куяте, который, впрочем, уже получил «нагоняй» от своего наставника Патрика Виейра.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Идрисса Гуйе
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