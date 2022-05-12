Доннарумма: «Не чувствую себя виноватым в пропущенном от «Реала» голе»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал журналистам о прошедшем сезоне и признался, что не чувствует себя виноватым в голе, пропущенном от «Реала» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не чувствую себя виноватым, совсем нет. Мы знаем, что произошло, гол не был обычным голом, но мы могли лучше справиться с оставшейся частью игры», - сказал Доннарумма.

Он добавил, что с оптимизмом смотрит в следующий сезон.

«В следующем году мы покажем всем, кто мы есть. У нас есть средства победить в Европе, но это не должно стать навязчивой идеей. Одержимость никуда не приведет, нам просто нужно сохранять спокойствие, делать то, что мы умеем, играть в футбол, работать и результаты придут», - сказал кипер «ПСЖ».

В этом сезоне Доннарумма провел в чемпионате Франции 16 игр, в 4 из которых отыграл на ноль.