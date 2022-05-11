Президент «ПСЖ» сообщил, где продолжит карьеру Мбаппе

На этой неделе в Мадриде прошло заседание Европейской ассоциации клубов. В ходе этого мероприятия президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о будущем звездного форварда Килиана Мбаппе.

Руководитель заявил, что 23-летний футболист подпишет новое соглашение с клубом, несмотря на слухи о переходе в мадридский «Реал». Об этом в социальных сетях написал журналист Адриен Гренье.

Ранее сообщалось, что парижане предложили Мбаппе двухлетний трудовой договор, в котором будет прописана опция пролонгации на один сезон.

За «ПСЖ» нападающий выступает с 2017 года.

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