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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» сообщил, где продолжит карьеру Мбаппе

11 Мая 2022 • 08:33 Комментировать (1)

На этой неделе в Мадриде прошло заседание Европейской ассоциации клубов. В ходе этого мероприятия президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о будущем звездного форварда Килиана Мбаппе.

Руководитель заявил, что 23-летний футболист подпишет новое соглашение с клубом, несмотря на слухи о переходе в мадридский «Реал». Об этом в социальных сетях написал журналист Адриен Гренье.

Ранее сообщалось, что парижане предложили Мбаппе двухлетний трудовой договор, в котором будет прописана опция пролонгации на один сезон.

За «ПСЖ» нападающий выступает с 2017 года.

«ПСЖ» предложил Мбаппе рекордную зарплату и грандиозный бонус

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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