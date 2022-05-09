Мбаппе удивился комментариям чиновника о бойкоте спонсорских обязательств

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе удивился недавним высказываниям президента французской федерации футбола (ФФФ) по поводу бойкотирования футболистом обязательств перед спонсорами сборной Франции.

«Если он не примет то, как это работает, у него не будет денег, вот и все», - сказал президент ФФФ Ноэль ле Грэ.

В марте Мбаппе отказался участвовать в спонсорских мероприятиях в национальной команде, не желая рекламировать фаст-фуд и букмекерские конторы.

Представители Мбаппе указывают, что в течение нескольких лет он отдавал свои доходы во Франции на благотворительность, в то время как большая часть его решений бойкотировать обязательства была связана со стремлением к более справедливому распределению доходов в пользу массового футбола.